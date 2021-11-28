الدهشوري حرب: التاريخ لن ينسى نجاحاتي مع الجبلاية رغم إعتراض مجاهد وأبو ريدة

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أكد اللواء الدهشوري حرب، رئيس اتحاد كرة القدم السابق، أنه غير حزين من قرار أحمد مجاهد بعدم دعوتة لافتتاح المقر الجديد للاتحاد.

وأضاف خلال تصريحات تليفزيونية:«إذا أراد مسئولي الاتحاد المصري لكرة القدم إخفاء تواجد الدهشوري حرب فالجميع يعرف جيدا أنني من قمت بتواجد هذه الأرض ولن ينسى التاريخ هذا الأمر، وتواجد بلاتر رئيس الاتحاد الدولي لكرة القدم وقتها لافتتاح هذه الأرض».

وأكمل «راضي على كل فعلته للاتحاد المصري لكرة القدم وسعيد للغاية، وعدم دعوتي لا يقصر من نجاحاتي تماما والكل يعرف من هو الدهشوري حرب».

وأكمل «سمير زاهر قام بنجاحات كبيرة للغاية وهناك من لا يتحدث عن الانجازات التي تم تحقيقها».

واختتم «أتمنى التوفيق للجميع وطالما هو راضيين أنهم مش يدعوني ربنا يوفقهم دايما».