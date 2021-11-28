خالد الغندور يوضح سبب غيابه عن عزاء جلال إبراهيم

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حرص خالد الغندور نجم نادي الزمالك ومقدم البرامج الرياضية، على تقديم واجب العزاء إلى أحمد جلال إبراهيم، نائب رئيس الزمالك، عبر مواقع التواصل الاجتماعي.

وكتب الغندور عبر حسابه الرسمي بموقع «فيسبوك»: «إلى صديقي العزيز المستشار المحترم احمد ابن المستشار الجليل جلال ابراهيم البقاء لله يا صديقي وهي دي الحياة لها نهاية لكل واحد فينا لا نعرف ميعادها ونتمني الرحمة والمغفرة للجميع واعتذر لك ولأسرتك الكريمة في عدم الحضور لتقديم واجب العزاء نظرا لسفري خارج البلاد وعودتي غدا الاثنين ليلا من السفر».

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ويقام عزاء المستشار جلال إبراهيم في ممر الملك فاروق بمقر القلعة البيضاء اليوم الأحد بتواجد رموز ونجوم العمل الرياضي في مصر.

وأكد مرتضى منصور رئيس نادي الزمالك أن المستشار جلال إبراهيم كان من أعظم الرجال وأحد رموز النادى الكبار الذي أفنى عمره في خدمة القلعة البيضاء وتقلد جميع المناصب بداية من عضو مجلس ثم نائب للرئيس ورئيس.

وتواجد وفدًا رسميًا من النادي الأهلي يضم لعامري فاروق نائب الرئيس وخالد مرتجي أمين صندوق وطارق قنديل عضو مجلس الإدارة، لتقديم العزاء إلى نادي الزمالك.

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