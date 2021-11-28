رئيس جامعة جنوب الوادى يشهد حفل تخرج الدفعة الثالثة بكلية طب الفم والأسنان

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شهد الدكتور يوسف غرباوى رئيس جامعة جنوب الوادى، الأحد، حفل تخرج الدفعة الثالثة لكلية طب الفم والاسنان بقاعة المؤتمرات بالجامعة بحضور الدكتور عباس منصور رئيس الجامعة السابق والدكتور احمد عكاوى نائب رئيس الجامعة لشئون الدراسات العليا والبحوث والدكتور احمد كمال نصارى نائب رئيس الجامعة لشئون خدمة المجتمع وتنمية البيئة والدكتور بدوى شحات نائب رئيس الجامعة لشئون التعليم والطلاب والدكتور محمود خضاري نائب رئيس الجامعة السابق والدكتورة سهير احمد ربيع نائب رئيس الجامعة السابق والدكتور احمد طلعت تميرك عميد كلية طب الفم والاسنان والدكتور خالد محمود حسين نقيب اطباء اسنان قنا.

ووجه رئيس الجامعة التحية لأولياء الامور والاسر الموجودة بالقاعة الذين تعبوا وسهروا وانفقوا حتى يقدموا للوطن المواطن الصالح المنتمى كما وجه التحية إلى كلية طب الفم والاسنان وقيادات الجامعة السابقة والحالية التي دعمت الكلية حتى تصل إلى هذا المستوى بعد سنوات قليلة من افتتاحها، كما وجه النصيحة لخريجي الدفعة الثالثة بالإخلاص والتفانى من اجل بلدهم مصر وايضاً لا بد من تقوى الله ومراعاته في المريض ومواصلة الدراسة لان هذا المجال كل يوم به جديد.

واعرب الدكتور خالد ابو الفضل رئيس لجنة قطاع كليات طب الاسنان بالمجلس الاعلى للجامعات عن سعادته البالغة بتواجده بجامعة جنوب الوادى ليشهد حفل تخرج الدفعة الثالثة لكلية طب الفم والاسنان والتى تعتبر اضافة عظيمة لمهنة طب الاسنان واشار إلى ان هناك حوالى 43 كلية طب فم واسنان منها الحكومي والخاص والأهلي وحوالى 70 ألف طبيب اسنان مسجلين بالنقابة وهو عدد غير كبير.

وقدم الدكتور احمد طلعت تميرك عميد كلية طب الفم والاسنان التهنئة للطلاب واولياء الامور واشار بان الكلية تأسست عام 2013 وكان بها حوالى 50 طالب واصبح هذا العدد 250 طالب في عام 2021 كما قدم الشكر إلى ادارة الجامعة التي لا تألوا جهداً في تقديم كافة اوجه الدعم والمساعدة للكلية من اجل النهوض بالعملية التعليمية، كما اوصى الدكتور خالد محمود حسين نقيب اطباء اسنان قنا الخريجين بعدم التوقف عن طلب العلم وذلك بسبب كثرة التحديات في هذا المجال ومواكبة كل جديد.

وفى نهاية الحفل تم اهداء درع الكلية للدكتور يوسف غرباوي رئيس الجامعة ونواب رئيس الجامعة ولقيادة الجامعة السابقة وعمداء الكلية السابقين والدكتور خالد ابو الفضل والدكتور خالد محمود حسين، كما أدى خريجي الدفعة الثالثة والبالغ عددهم 116 خريج قسم الولاء ثم قام رئيس الجامعة بتسليم شهادات التقدير والدروع لأوائل الدفعة والخريجين.

شهد الحفل وكلاء ورؤساء الاقسام واعضاء هيئة التدريس بكلية طب الفم والاسنان والسيد عادل احمد مصطفى أمين عام الجامعة والسيدة طروب طلبة أمين عام الجامعة المساعد وحشد من طلاب الكلية وأسر خريجي الدفعة الثالثة.