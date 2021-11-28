إسرائيل تدين الانتهاكات وترتكبها

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تصاعد القلق الإسرائيلي من الاستعداد لرفع العقوبات عن إيران، نظرا لوجود الحرب التنافسية والتناحر بينهما، حيث تدين إسرائيل بشكل مستمر تعديات حقوق الإنسان في إيران، وتتجاهل تعدياتها المستمرة لحقوق الإنسان وانتهاكاتها الدولية عبر توسع مشاريع استيطانها في فلسطين، إذ قامت قوات إسرائيل بقمع وقفة احتجاجية فلسطينية ترفض الاقتحام المرتقب للرئيس الإسرائيلي وعشرات المستوطنين للحرم الإبراهيمي، واعتدت بالضرب على عدد من المواطنين، واعتقلت أحدهم واستدعت خمسة آخرين.

صدامات

وذكرت مصادر فلسطينية إن صدامات وقعت بين عشرات الفلسطينيين والجيش الإسرائيلي قبيل زيارة للرئيس الإسرائيلي إسحق هرتسوج الأحد إلى الحرم الإبراهيمي في الخليل جنوب الضفة الغربية.

ورفع المشاركون العلم الفلسطيني ورددوا الشعارات الرافضة لزيارة الرئيس الإسرائيلي، وللمخططات الإسرائيلية الهادفة للسيطرة على الحرم الإبراهيمي وتهويده.

وبحسب المصادر فإن الجيش الإسرائيلي شدد إجراءاته الأمنية في البلدة القديمة من الخليل، ونشر عددا كبيرا من الحواجز، وأخضع المواطنين الفلسطينيين للتفتيش الجسدي لإعاقتهم، ومنعهم من التوجه للحرم.

من جهتها قالت وزارة الخارجية والمغتربين الفلسطينية إن إسرائيل «تواصل تنفيذ مخططاتها في أرض دولة فلسطين، في توزيع مفضوح للأدوار، وبهدف واحد هو نهب المزيد من الأرض المحتلة وتخصيصها للاستيطان».

وأدانت الوزارة في بيان «الاقتحام الذي ينوي الرئيس الإسرائيلي القيام به للحرم الإبراهيمي الشريف بحجة إضاءة شمعدان عيد الأنوار اليهودي، في سابقة خطيرة تؤكد حجم مشاركة الأطراف الرسمية الإسرائيلية في عمليات أسرلة وتهويد الحرم الإبراهيمي بأكمله».

واعتبرت أن ذلك يندرج في إطار «مخطط سياسي إسرائيلي استعماري يستغل الأعياد لتحقيق المزيد من المطامع والمشاريع الاستيطانية التوسعية في الأرض الفلسطينية المحتلة، واستكمال عمليات تهويد قلب الخليل».

وحملت الخارجية الفلسطينية إسرائيل «المسؤولية الكاملة والمباشرة عن هذه الاعتداءات والاقتحامات الاستفزازية ونتائجها الخطيرة على الأمن والاستقرار في ساحة الصراع والمنطقة برمتها».

عقوبات إيران

وفي سياق آخر قال رئيس الوزراء الإسرائيلي نفتالي بينيت إن «إسرائيل قلقة جدا من الاستعداد لرفع العقوبات عن إيران». وتعارض إسرائيل بشدة إعادة إحياء الاتفاق النووي الذي تسعى له إيران مع أمريكا. وكان بينيت قال مؤخرا إن الفترة الراهنة تمثل «مرحلة مهمة في النضال المستمر الذي تخوضه إسرائيل ضد إيران... إننا مقبلون على فترة معقدة، وقد نواجه كذلك عدم التوافق مع خير أصدقائنا».

انتهاكات إسرائيل في فلسطين:

- انتهاكات الأماكن المقدسة

- إعاقة الفلسطينيين عن ممارسة شعائرهم الدينية بحرية

- التعدي على الأراضي الفلسطينية

- إقامة مشاريع توسعية للاستيطان

- قمع المعارضين من الفلسطينيين بالضرب والاعتقالات