البنك العقاري يكشف سبب تحقيق الاقتصاد المصري نسبة نمو تقارب الـ10%

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قال وليد ناجي، نائب رئيس البنك العقاري المصري، إن تحقيق الاقتصاد المصري نسبة نمو 9.8% في الربع الأول من العام أدى لفرحة وسعادة شديدة، خاصة وأن الاقتصاد المصري من الدول القليلة التي حققت نسبة نمو إيجابي خلال أزمة كورونا.

وتابع «ناجي»، خلال حواره مع الإعلامي إسماعيل حماد، ببرنامج «بنوك واستثمار»، المذاع على فضائية «إكسترا نيوز»، مساء الأحد، أن تحقيق الاقتصاد المصري نسبة نمو كبيرة تقارب الـ10% سببه التخطيط بشكل جيد وقوي لكل القطاعات، وهذا من شأنه أن ينعكس بشكل إيجابي على الحياة اليومية للمواطنين.

وتابع أن النمو الاقتصادي شمل كافة القطاعات، وليس قطاع واحد، وهذا يؤكد أن الدولة عملت على تنمية كل القطاعات بالتوازي سواء الزراعي أو الصناعي أو التجاري.