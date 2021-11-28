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كشفت السفارة السعودية لدى القاهرة، مساء اليوم الأحد، عن اشتراطات حصول المصريين على التأشيرات اللازمة لأداء العمرة.

وقالت السفارة في بيان نشرته على حسابها في موقع "تويتر"، إنه سيكون بإمكان معتمري الخارج المحصنين بجرعات اللقاح المعتمدة في السعودية والقادمين بتأشيرة عمرة البدء مباشرة في أداء المناسك، دون الحاجة لتطبيق الحجر المؤسسي.

في المقابل، سيكون على معتمري الخارج القادمين بتأشيرة عمرة والمحصنين بجرعات اللقاح المعتمدة من منظمة الصحة العالمية، تطبيق إجراءات الحجر المؤسسي لمدة 3 أيام، على أن يقدموا بعد 48 ساعة من الحجر، بتقديم شهادة فحص مخبري (PCR)، سلبية وبعدها يتوجهون لأداء العمرة.