صالون المنوفية الثقافى يناقش قضايا المرأة وأدوارها المتعددة فى المجتمع

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في إطار تنفيذ استراتيجية وزارة الثقافة برئاسة أ.د. إيناس عبدالدايم لتعزيز القيم الايجابية في المجتمع المصري، نظمت الهيئة العامة لقصور الثقافة برئاسة الفنان هشام عطوة، بفرع ثقافة المنوفية بإقليم غرب ووسط الدلتا برئاسة أحمد درويش، حيث عقدت مكتبة منشأة سلطان الثقافية صالون ثقافي للمرأة تحت عنوان «قضايا المراه وأدوارها المتعددة في المجتمع».

تناولت رؤى طلعت عبدالجيد، الباحثة بالجهاز المركزي للتعبئة والإحصاء وأمينة المرأة بحزب مستقبل وطن، الحديث عن مشاكل المرأة من حيث حقوق المرأة في إبداء الرأي الحق في العمل أو عدمه، الحق في الاقتراع للمشاركة في صناعة القرارات العامة والسياسية التصويت في الانتخابات والاستفتاءات العامة، وتولي الوظائف الحكومية المساهمة في المنظمات الاجتماعية وتمثيل الحكومة في مختلف المجالات ومن القضايا تحديد السن الأدنى للزواج ومنع تمام أي عقد زواج قبل بلوغ كل من الطرفين ذلك السن، المسؤوليات العائلية في سن مبكرة وموافقة المرأة على الزواج والرضا التام به دون التعرض لإكراه، توثيق عقود الزواج لدى الجهات الرسمية وذلك بهدف إثبات الزواج ونسب الأبناء، التساوي في فرص الحصول على مساعدات ومنح دراسية.