عبد المنعم سعيد: أزمات البيئة تلقي بظلالها على جميع قضايا المجتمع

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قال الدكتور عبدالمنعم سعيد، الكاتب والمفكر السياسي وعضو مجلس الشيوخ، إن التغير المناخي قضية تشبه المثلث بين 3 أمور مهمّة، وهي الطبيعة وما يحدث فيها، والاقتصاد وتأثيره على التبادل والتفاعل البشري، والسياسة والمؤيدون والمعارضون للقضية.

وأضاف «سعيد»، خلال حواره مع برنامج «المشهد» تقديم الإعلامي نشأت الديهي والإعلامي عمرو عبدالحميد، المذاع عبر فضائية «TEN»، الأحد، أن المصدر الأساسي للحرارة في العالم كان الشمس حتى عام 1800، وبعد بدأ الثورة الصناعية بدأ التنبه أن الإنسان يتسبب في خراب الكوكب، وبعض التأويلات تذهب إلى انتهاء الحضارة المصرية القديمة بسبب الجفاف، موضحًا أن الإنتاج الصناعي الذي قام على الطاقة الأحفورية يولد عملية الانبعاث الحراري الذي يؤثر على الغلاف الجوي للأرض، وينتج عنه العديد من الظواهر الجوية.

وتابع الكاتب والمفكر السياسي وعضو مجلس الشيوخ، أن هناك انقسام عالمي كبير حول المسؤول عن التغير المناخي، موضحًا أن وقف التدهور الحالي للكوكب ومواجهة قضية التغير المناخي يستلزم خلق مسارات جديدة للتنمية، وهو مسئولية الدول الصناعية الكبرى وعلى رأسها الصين ثم الولايات المتحدة، مشددًا على أن أزمات البيئة تلقي بظلالها على كافة قضايا المجتمع.