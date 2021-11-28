استمرار الورش الفنية بالملتقى الحادى عشر لثقافة وفنون المرأة بالأسمرات

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ضمن فعاليات الملتقى الحادى عشر لثقافة وفنون المرأة مشروع «أهل مصر» للمرأة، الذي تنظمه الهيئة العامة لقصور الثقافة برئاسة المخرج هشام عطوة، وتنفذه الإدارة العامة لثقافة المرأة بالإدارة المركزية للدراسات والبحوث برئاسة د. حنان موسى، ويستمر حتى ١ ديسمبر القادم، بحضور مجموعة من فتيات «حلايب وشلاتين، الوادى الجديد، مطروح، أسوان، جنوب سيناء، القاهرة» الأسمرات«، ومدير عام فرع ثقافة القاهرة.

عقدت اليوم ورشة المسرح للتدريب على الجرأة والارتجال وكسر الخجل أثناء الوقوف على خشبة المسرح، والتدريب على الحركة، بجانب عمل بروفات تمهيدا ً لعمل مسرحية مع المدربة ريهام عبدالحميد، كما نفذت مجموعة من الورش الفنية منها ورشة الريزين باستخدام أكسسورات مختلفة الأشكال ودمج الألوان الشفافة والمعتمة لتصنيع حلى وديكورات وقوصتر، واكسسورات، بمشاركة المدربة أمل أحمد، بالإضافة لورشة الطباعة، حيث قامت المدربة إيمان أحمد بشرح طريقة تربيط تيشرت ثم وضع الصبغات لعمل تأثيرات مختلفة، تلى ذلك ورشة حلى تراث «مصر القديمة» لعمل تشكيل الأسلاك للداخل مع الأحجار لصنع قلادة، أسورة، وحلق، خاتم، بمشاركة المدربة هدى هارون بالتعاون مع مؤسسة يارو، أعقبها ورشة الخيامية لتصنيع مفرش، وشنط، خداديات، مع الفنانة دعاء طلعت، بجانب ورشة الديكوباج تضمنت عمل براويز، وصوانى، فازات، قوصترات، وذلك مع الفنانة دعاء طلعت.

اختتمت فعاليات اليوم بورشة الويندو لتعليم تقنيات وأساليب الدفاع عن النفس، وزيادة الإدراك والثقة بالنفس، لتجنب حالات الخطر والتهديد والقدرة على الرد واتخاذ الإجراء المناسب.