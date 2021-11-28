«الفنانون كلهم تحت أقدامه».. نقيب المهن التمثيلية يوجه رسالة إلى رشوان توفيق

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أكد الفنان أشرف زكي، نقيب المهن التمثيلية، أن الفنان الكبير رشوان توفيق لديه من الأبناء أعداد لا تعد ولا تحصى، مضيفًا: كلنا أولاده بلا استثناء، وفنانين مصر كلهم تحت أقدامه ورهن الإشارة«.



تابع زكي خلال مداخلة هاتفية إلى برنامج «الحياة اليوم» الذي تقدمه الإعلامية لبنى عسل على قناة «الحياة»، اليوم الأحد، أن كل مستشاري ومحاميي نقابة المهن التمثيلية رهن إشارة من الفنان رشوان توفيق لدعمه في أزمته الأخيرة، قائلًا: «ما تزعلش ودموعك غالية علينا». أضاف: ربنا هينتصر رشوان توفيق لأنه لا يستحق من أي حد كده وإحنا اللي بنعمل الأفلام والدراما هتبقى فينا إحنا في الآخر؟ لا يمكن أبدًا، مشددًا على أن «توفيق» لم يترك مناسبة إلا ويشاطر الجميع في كل شيء وهو من خدم مصر وكل القضايا المجتمعية فيها ولهذا لا يجوز أن يكون في النهاية هذا مصيره من أبنائه.



أردف أشرف زكي: «الشعب المصرى كله متضامن مع رشوان توفيق وبنقوله ماتزعلش وحقك علينا وهنحاول على المستوى الإنساني مع أبنائه وربنا يقدرنا لأننا مش هنكون أحن عليه من بنته وهنعرف كل الحقيقة وربنا يقدرنا ونكون همزة وصل ونسمح دمعته لأنها غالية علينا».