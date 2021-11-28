«القاهرة السينمائي» يكرم الموسيقي الهندي A.r rahman في دورته الـ43

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كرم مهرجان القاهرة السينمائي الدولي في دورته الـ43، المؤلف الموسيقي الهندي A.r rahman، وقدم مدير مهرجان القاهرة السينمائي محمد حفظي، التكريم للموسيقار A.r rahman، قبل بدأ عرض الفيلم الروائي «رجل بلا وطن»، المشارك ضمن قسم العروض الخاصة بالدورة الـ43 للمهرجان .

حضر تكريم A.r rahman، مجموعة كبيرة من نحوم الفن، على رأسهم: الفنانة إلهام شاهين، والناقد الفني طارق الشناوي .

A.r rahman

A.r rahman - صورة أرشيفية

إلهام شاهين

تستمر فعاليات مهرجان القاهرة السينمائي الدولي، حتى يوم 5 ديسمبر المقبل، مع اتخاذ كل التدابير الاحترازية وفقاً لإرشادات الحكومة المصرية ومنظمة الصحة العالمية، من أجل ضمان سلامة صُنَّاع الأفلام المشاركين والجمهور وفريق المهرجان. مهرجان القاهرة السينمائي الدولي، هو أحد أعرق المهرجانات في العالم العربي وإفريقيا والأكثر انتظاماً، ينفرد بكونه المهرجان الوحيد في المنطقة العربية والإفريقية المسجل ضمن الفئة A في الاتحاد الدولي للمنتجين في باريس (FIAPF).