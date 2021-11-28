إقليم غرب ووسط الدلتا يستضيف أبطال عملية إيلات

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استضافت الهيئة العامة لقصور الثقافة برئاسة الفنان هشام عطوة، أبطال أول عملية بحرية للضفادع البشرية «إيلات»، بقصر ثقافة الشاطبي بفرع ثقافة الإسكندرية بإقليم غرب ووسط الدلتا الثقافى برئاسة أحمد درويش، بحضور د. هاني كمال رئيس الإدارة المركزية لشؤون مكتب رئيس الهيئة، وأبطال العملية منهم الربان نبيل عبدالوهاب، الربان عمر عز الدين، الربان محمود سعد، ومدير عام فرع ثقافة الإسكندرية، وكوكبة من الجمهور السكندري وشعراء ومثقفي الثغر.

في كلمته رحب د. هاني كمال بأبطال العملية إيلات وبجمهور الحاضرين، كما نقل تحيات رئيس الهيئة، ثم تحدث الربان نبيل عبدالوهاب عن ذكرياته أثناء العملية وكيف قام بتدمير السفينتين «داليا، هيدروما» بميناء إيلات 1969، وكيف تمكن من سحب جثمان زميله رقيب بحري فوزي البرقوقي لمسافة 16 ك حتي ساحل الأردن، وكذلك تدمير مجمع البترول الرئيسي بحقل بترول بلاعيم 1973، كما أشار إلى بطولاته مع الجيش الثالث أثناء حرب الإستنزاف.

تحدث الربان عمر عز الدين عن ذكرياته حول العملية، وكيف تمكن هو وزملاءه من مهاجمة ميناء إيلات 4 مرات في 6 أشهر، وقيامهم بعمليات بطوليه منها تدمير الرصيف الحربي والميناء العسكري إيلات بالكامل، وفي نهاية اللقاء قام د. هاني كمال بتكريم أبطال العمليه إيلات بإهدائهم درع الهيئة تقديرا لبطولاتهم.

واختتم اللقاء بعرض فني بعنوان «الشهيد» لفرقة متحدي الإعاقة بفرع ثقافة الإسكندرية بقيادة الفنان مصطفى الروش، أعقبه فاصل غنائي بعنوان «حدوته مصرية» قدمه الفنان مصطفي قطب كلمات الشاعر أحمد قدري.