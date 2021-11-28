وثيقة مؤتمر «عشق أباد» تهنئ أذربيجان على تحرير أراضيها

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صدر إعلان عشق أباد بتهنئة أذربيجان على تحرير أراضيها، واعتبرته سيؤدي إلى سلام دائم وتقدم اقتصادي في منطقة القوقاز، جاء ذلك في البيان الختامي للقمة الخامسة عشرة لمنظمة التعاون الاقتصادي (ECO) في عشق أباد بتركمانستان، ويرأس المنظمة السفير خسرو ناظري.

أكدت الوثيقة أهمية إقامة علاقات حسن الجوار في منطقة القوقاز في مرحلة لاحقة، وأضافت أن الدول الأعضاء في منظمة التعاون الاقتصادي مدعوة أيضًا إلى الاستثمار في بناء وإعادة إعمار الأراضي المحررة في أذربيجان.

ذكرت أن التقارير المعتمدة في منظمة التعاون الاقتصادي تتضمن عبارة «الممر في الوثائق الموقعة من قبل قادة أذربيجان وروسيا وأرمينيا» هي مثال واضح على نجاح الترويج واعتماد ممر زنغازور في منطقة منظمة التعاون الاقتصادي.

وبدأت فعاليات اجتماع القمة الخامس عشر لمنظمة التعاون الاقتصادي في مدينة عشق أباد عاصمة تركمانستان اليوم. واستقبل رئيس تركمانستان قربانقولو بردي محمدوف رئيس أذربيجان إلهام علييف، ثم استقبل الرئيس قربانقولو بردي محمدوف سائر الضيوف الواصلين إلى تركمانستان.

وقال الرئيس التركي رجب طيب أردوغان، إنه يجب أن تكون الأعمال الصالحة للمنطقة، وذلك تحت عنوان «المستقبل معا» من أجل تحقيق خارطة الطريق المطلوبة لتحقيق رؤية 2025 لتطوير البنية التحتية وتنشيط النقل، ورحب بجهود إيران وباكستان إسطنبول، من أجل إحياء خط السكك الحديدة وزيادة التبادل التجاري إلى 100 مليار دولار.