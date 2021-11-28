تشيلسي ضد مانشستر يونايتد: عقدة الشياطين الحمر في الدوري مستمرة للبلوز.

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سيطرت نتيجة التعادل الإيجابي على قمة مباريات الجولة رقم 13 من البريميرليج بين تشيلسي ومانشستر يونايتد.

وتقدم الضيوف مع بداية الشوط الثاني بهدف عن طريق جادون سانشو، لكن أصحاب الأرض أدركوا التعادل عن طريق ركلة جزاء حصل عليها تياجو سيلفا وحولها لاعب الوسط الإيطالي، جورجينهو، بنجاح في مرمى الحارس دافيد دي خيا.

وفشل أصحاب الأرض في استغلال الفرص العديدة التي لاحت لهم وانتهت المباراة بالتعادل 1-1، ليرتفع رصيد تشيلسي إلى 30 نقطة في قمة جدول الترتيب، ويصعد مانشستر يونايتد إلى المركز الثامن برصيد 18 نقطة.

رجل المباراة:

حصل لاعب الوسط الإنجليزي سكوت ماكتومناي على جائزة رجل المباراة بعد اداء كبير من لاعب مانشستر يونايتد اليوم.

ماكتومناي افتك الكرة في 4 مناسبات، وأخرج الكرة من مناطق الخطورة في 4 مناسبات ومرر الكرة بنجاح في 24 مناسبة بنسبة 92% دقة.

أبرز الأرقام والإحصائيات:

- جادون سانشو سجل هدفه الأول في البريميرليج مع مشاركته رقم 10 مع مانشستر يونايتد.

- جناح اليونايتد هو خامس لاعب يتمكن من التسجيل ضد تشيلسي في الدوري بعد محمد صلاح، جابرييل جيسوس، جيمس وارد براوس وماتي فيدرا.

- 19 من أهداف جورجينهو ال21 مع تشيلسي جاءت عن طريق ركلات الجزاء، بما في ذلك أخر 14 هدفًا.

- مانشستر يونايتد لم يخسر في أخر 8 مباريات لعبها ضد تشيلسي في الدوري – أفضل سلسلة لا هزيمة ضد البلوز في المسابقة منذ الفترة بين 1938 و1950 (10).