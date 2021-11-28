رسائل مسؤولي المصري للاعبين بعد الخسارة من ريفرز يونايتد في الكونفيدرالية

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حرص حسن عمار رئيس بعثة الفريق الأول لكرة القدم بنادي المصري البورسعيدي في نيجيريا، ومحمد الخولي نائب رئيس النادي، على الاجتماع بالجهاز الفني واللاعبين عقب مباراة ريفرز يونايتد النيجيري.

وكان المصري تعرض للخسارة أمام ريفرز يونايتد بهدفين مقابل هدف، في المباراة التي أقيمت بينهما مساء الأحد، على ستاد إنيمبا، ضمن مباريات ذهاب دور الـ32 من بطولة الكونفيدرالية الافريقية.

واجتمع حسن عمار والخولي، مع اللاعبين للشد من أزرهم عقب المباراة التي شهدت الكثير من العصبية والتوتر نتيجة للقرارات التحكيمية المثيرة للجدل من حكم المباراة محمد على موسى، الذي ينتمي لدولة النيجر، مؤكدين على ثقة مجلس ادارة النادي المصري برئاسة سمير حلبية الكاملة في الجهاز الفني واللاعبين وذلك لتحقيق طموحات الجماهير بالصعود لدور المجموعات من البطولة كخطوة أولى في طريق المنافسة على احراز لقب البطولة.

ومن المقرر أن تقام مباراة العودة، بين المصري وريفرز يونايتد، يوم الأحد المقبل، على ستاد الجيش ببرج العرب.