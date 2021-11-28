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تقام مباراة منتخب مصر ولبنان في الجولة الأولى من منافسات دور المجموعات لبطولة كأس العرب وسط ترقب جماهيري كبير.

ويسعى البرتغالي كارلوس كيروش مدرب الفراعنة إلى اظهار التطور في أداء المنتخب واستغلال مباريات البطولة في الإعداد إلى المرحلة النهائية من التصفيات الإفريقية المؤهلة إلى كأس العالم 2022.

فيما يدخل رجال الأرز البطولة بدفعة معنوية كبيرة نظرًا للتحضير المبكر والدعم الموفر لهم من أجل الوصول إلى أبعد نقطة ممكنة في البطولة.

وتقام مباراة منتخب مصر ولبنان في كأس العرب يوم الأربعاء المقبل عند الساعة الثالثة عصرًا بتوقيت القاهرة على ستاد الثمامة.

وستنقل المباراة تلفزيونيًا عبر شاشة قناة بي إن سبورت سبورت 1 مع وجود استديو تحليلي يضم أبرز نجوم الكرة المصرية واللبنانية.

ويوفر المصري اليوم لزواره وعشاق الكرة العربية خدمة متابعة مباراة مصر ولبنان في كأس العرب مع تحديث مستمر للنتيجة لحظة بلحظة.

ومن المتوقع أن يعتمد كارلوس كيروش خلال مباراة مصر ولبنان على القوام الأساسي المحلي الذي خاض المباريات السابقة خاصة في ظل غياب العناصر الدولية.

ومن المتوقع أن يتواجد محمد الشناوي في حراسة المرمى وأمامه الرباعي الدفاعي أكرم توفيق ومحمود حمدي الونش وأحمد حجازي وأحمد فتوح.

وسيلعب ثنائي الأهلي (عمرو السولية – حمدي فتحي) في وسط الميدان المدافع وأمامها محمد مجدي أفشة وأحمد سيد زيزو ومصطفى فتحي بالإضافة إلى محمد شريف قلب الهجوم.

مجموعة مصر في كاس العرب

ويتواجد منتخب مصر في المجموعة الرابعة لمنافسات كأس العرب رفقة منتخب لبنان والجزائر والسودان، ويتأهل أصحاب المركزين الأول والثاني إلى الدور الإقصائي.

ويمتلك الفراعنة تفوق تاريخي كبير على منافسه اللبناني حيث سبق وتقابلا في 6 مناسبات نجح المنتخب المصري في حسم 5 لصالحه مقابل تعادل واحد ولم يتلقى أي خسارة.