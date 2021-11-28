البابا تواضروس يستقبل أمين مجلس كنائس الشرق الأوسط (صور)

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استقبل البابا تواضروس الثاني، بابا الإسكندرية بطريرك الكرازة المرقسية، في المقر البابوي بالقاهرة، اليوم الأحد الدكتور ميشيل عبس الأمين العام لمجلس كنائس الشرق الأوسط الذي يزور مصر حاليًا.



من جانبه رحب البابا خلال اللقاء مناقشة الإعداد لانعقاد الجمعية العامة الثانية عشرة لمجلس كنائس الشرق الأوسط التي تعقد كل ٤ سنوات. وحضر اللقاء القس رفعت فكري الأمين العام المشارك وهوجيت سلامة مديرة العلاقات العامة وجرجس صالح الأمين العام الفخري للمجلس.

يذكر أن مجلس كنائس الشرق الأوسط، والمعروف باسم MECC، تأسس عام ١٩٧٤ ويضم أربعة عائلات كنسية كبيرة في تسع دول من دول الشرق الأوسط، وتعتبر الكنيسة المصرية من أوائل الكنائس التي شاركت في تأسيس المجلس.

البابا تواضروس يستقبل الأمين العام لمجلس كنائس الشرق الأوسط (صور)

البابا تواضروس يستقبل الأمين العام لمجلس كنائس الشرق الأوسط (صور)