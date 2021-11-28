إجباريًا.. المملكة المتحدة تفرض على أصحاب المنازل الجديدة تثبيت نقاط شحن للسيارات الكهربائية

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أعلنت السلطات بالمملكة المتحدة أنه من المقرر أن يكون لدى المنازل الجديدة بإنجلترا نقاط شحن للسيارات الكهربائية بشكل أساسي وحاسم.

وقال رئيس الوزراء بوريس جونسون خلال كلمة ألقاها في المؤتمر السنوي لاتحاد الصناعة البريطانية، منذ أيام: «نحن نطالب بأن يكون للمنازل والمباني الجديدة نقاط شحن للمركبات الكهربائية، مع تثبيت 145000 نقطة شحن أخرى بفضل هذه اللوائح».

خلال خطابه، تطرق «جونسون» إلى تجاربه الخاصة في قيادة السيارات الكهربائية. قال: «لقد جربت أول سيارة Tesla تم بيعها في هذا البلد، لكن طرازها قد توقف حاليًا، وأعتقد أنهم أصبحوا أفضل كثيرًا».

وتسعى المملكة المتحدة إلى جانب تثبيت نقاط شحن بالمنازل، وضعها بالمباني الجديدة مثل أماكن العمل ومحلات «السوبر ماركت» اعتبارًا من عام 2022، وسيتم تطبيق اللوائح أيضًا على المباني التي تجري فيها عمليات تجديد رئيسية، وفقًا للموقع الإخباري «cnbc».

تأتي خطة توسيع نقاط الشحن في الوقت الذي تحاول فيه المملكة المتحدة تطوير البنية التحتية اللازمة لمواكبة هدفها، المتمثل في وقف بيع السيارات الجديدة، التي تعمل بالديزل والبنزين والشاحنات الصغيرة اعتبارًا من عام 2030.

وستتطلب أيضًا اعتبارًا من عام 2035، جميع السيارات والشاحنات الجديدة أن يكون لديها انبعاثات صفرية من أنبوب العادم.

من بين أولئك الذين تفاعلوا مع كلمات «جونسون» كان مايك تشايلدز، رئيس سياسة أصدقاء الأرض، وهي شبكة عالمية لمنظمات بيئية في 77 دولة تأسست عام 1969.

قال «تشايلدز»: «يجب تصميم منازلنا ومبانينا للمساعدة في مواجهة تحديات أزمة المناخ، بما في ذلك نقاط الشحن حيث تلعب السيارات الكهربائية دورًا مهمًا في بناء مستقبل خالٍ من الكربون».

وتابع: «يجب على الوزراء أيضًا تقديم حوافز مالية، للمساعدة في تشجيع الناس على التحول إلى سيارات أنظف»، كما أضاف أن الناس بحاجة إلى التشجيع على استخدام سياراتهم بشكل أقل.

واختتم كلماته: «يجب أن تشمل المساكن الجديدة أيضًا تخزينًا آمنًا للدراجات والوصول إلى طرق ركوب الدراجات الآمنة ووسائل النقل العام عالية الجودة لتوفير بدائل حقيقية للقيادة».

مع تزايد المخاوف بشأن البصمة البيئية للنقل، تتطلع الاقتصادات والشركات الكبرى إلى إيجاد طرق لتطوير وطرح مركبات منخفضة الانبعاثات وعديمة الانبعاثات على نطاق واسع.

في وقت سابق من هذا الشهر، قال الموقعون ومن بينهم شركات صناعة السيارات ومسؤولون على إعلان قمة تغير المناخ «COP26»، الذي عقد منذ أسابيع لمناقشة مواضيع تتعلق بالحفاظ على البيئة، إنهم «سيعملون على أن تكون جميع مبيعات السيارات والشاحنات الجديدة صفرية الانبعاثات على مستوى العالم بحلول عام 2040، وبحلول لا تتجاوز 2035 في الأسواق الرائدة».

بينما غابت الولايات المتحدة والصين وشركات صناعة السيارات بما في ذلك «فولكس فاجن وتويوتا» عن الإعلان، كان من بين الموقعين الحكومتين البريطانية والهندية والكندية وشركات السيارات الكبرى مثل «فورد وجنرال موتورز وفولفو كارز».