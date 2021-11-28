وزيرة الثقافة تشهد ندوة «الاختيار» وتُكرّم صناعه وأبطاله

★ ★ ★ ★ ★

ضمن أيام القاهرة لصناعة السينما التي تشملها فعاليات الدورة 43 من مهرجان القاهرة السينمائى الدولى شهدت الفنانة الدكتورة ايناس عبدالدايم وزيرة الثقافة ندوة بعنوان «مقدمة لنوع جديد.. أحدث ثورة في الدراما الرمضانية» تناولت مسلسل الاختيار وتاثيره في مجال الدراما وذلك على مسرح النافورة بالاوبرا وبحضور المنتج والسيناريست محمد حفظي، رئيس المهرجان، الدكتور مجدي صابر رئيس دار الاوبرا المصرية، الفنان إياد نصار، السيناريست هاني سرحان، المخرج بيتر ميمي وعدد من أبطال العمل وأدارها الإعلامي عمرو عبدالحميد .

قالت عبدالدايم إن مسلسل الاختيار من ابرز الاعمال الدرامية التي توثق قصص وبطولات سطرها ابطال الجيش والشرطة، واشارت إلى ضرورة تعريف المجتمع بها، وتابعت أن تلك التضحيات رسمت المستقبل للأجيال القادمة، موضحة أن الدراما التلفزيونية تلعب دورا هاما في غرس وترسيخ القيم الإنسانية النبيلة وحب الوطن في نفوس النشء والشباب، مؤكدة مساندة الدولة للفنون الجادة التي تعبر بصدق عن المشاعر الوطنية.

من جانبه أوضح حفظى أن الندوة فكرة جديدة تتناول عمل درامى احدث نقلة نوعية في الدراما المصرية من حيث دخول الاثارة التشويقية ذات البعد السياسي وكذلك التجديد من حيث الصورة والاخراج.

واوضح السيناريست هاني سرحان ان العمل استغرق اربعة اشهر في قراءة ملفات امنية ووثائق ترصد تاريخ الاسلام السياسي، مضيفا ان التحدى الحقيقي يتمثل في كيفية كتابة عمل سبق تقديم جزء اول منه وحقق نجاحا كبيرا ثم روى عدد من المواقف من كواليس كتابته للاختيار ٢ .

وقال الفنان اياد نصار ان المسلسل نوع جديد من الدراما تسمى دراما الحرب على الحرب لان الجماعات الارهابية استخدم ثقافة الصورة بشكل كبير واوضح انه صاغ لنفسه مشروع فنى جسده بعد ذلك في الممر والاختيار٢.

واكد المخرج الدكتور بيتر ميمي أن المسلسل ليس دراميا بقدر ما هو توثيق لفترة مهمة من تاريخ مصر كما انه رسالة وعي للأجيال المعاصرة التي لم تشهد ما حدث قبل ذلك، فنحن قدمنا تجسيدا واقعيا لفترات سابقة، وأشار ان ما اطلعنا عليه خلال فترة الاعداد للمسلسل يؤكد على أن مصر محفوظة دائما، ثم تحدث عن كواليس اختيار ابطال العمل.

وكانت الندوة قد بدأت بعرض برومو خاص بالمسلسل اثار حماسة الحضور وتفاعلهم .