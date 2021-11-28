أنشطة ثقافية وفنية بمدرسة طولون للتربية الفكرية

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برعاية أ د. يناس عبدالدايم وزير الثقافة، قدمت الهيئة العامة لقصور الثقافة برئاسة المخرج هشام عطوة من خلال الإدارة العامة لثقافة الطفل بالإدارة المركزية للدراسات والبحوث برئاسة د.حنان موسى، حيث أقام قصر ثقافة الطفل بجاردن سيتى، العديد من الأنشطة الثقافية والفنية مع أطفال مدرسة طولون للتربية الفكرية.

تضمنت حلقة حوار بعنوان «ثقافة النظافة ومدى تأثيرها على أسلوب الحياة اليومية»، حيث تناولت عدة محاور منها مفهوم النظافة في كافة النواحى، بالإضافة إلى النصائح والإرشاد العامة للمحافظة على ثقافة النظافة، ولتعزيز عملية التعلم وتنمية المهارات الحركية الدقيقة قدم القصر ورشة لتعليم مهارات وتركيبات الخرز وعمل عداد الأرقام المشهور لتسهيل العمليات الحسابية بطريقة تجذب الأطفال.

كما قدم فريق القصر ورشة الأقلام الملونة والتى تم تزينها من قبل الأطفال باشكال مختلفة وملونه، ولأن الصلصال من آكثر الألعاب المحببة لأطفالنا نفذت ورشة صلصال لإدخال البهجة والسرور على الأطفال مع تنمية المهارات العقلية والذهنية واكتشاف ماحوله بعمل أشكال مختلفة من خلال الوسط المحيط بهم.