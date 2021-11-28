تفاعل وتصفيق بعد العرض الأول لفيلم «الحفرة» بمهرجان القاهرة السينمائي

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تصفيق حار بعد العرض العالمي الأول لفيلم الحفرة للمنتج كريم قاسم والمؤلف والمخرج عمرو عابد في إطار منافسته بالمسابقة الرسمية القصيرة بمهرجان القاهرة السينمائي الدولي.

عقب عرض الفيلم، ندوة صنّاع الأفلام القصيرة، قال خلالها عمرو عابد: «خلفيتي وعملي كممثل هي مهارتي الأساسية، لذلك اعتمدت عليها في فيلمي الأول، كي اكتشف المزيد من مهارات صناعة السينما»، وتابع عمرو: «بعد مشاهدتي للفيلم كنت خائفًا ومطمئنًا في الوقت نفسه، لكن أدركت أن لدي مادة مصوّرة بإمكاني أن أصنع بها فيلمي الأول».

حضر عرض محمد العدل، تامر حبيب، أحمد عبدالله، علاء عرفة، شريف البنداري، المنتج محمد العمدة، مريم الخشت، بشرى، أسماء جلال، على قاسم، أحمد الفيشاوي، ريم العدل، أمجد أبوالعلا، انتشال التميمي، حسين نصار، محمد حاتم

ويستكمل الفيلم عروضه خلال المهرجان:

الاثنين 29 نوفمبر، الساعة 11:30 صباحًا بالمسرح الصغير بدار الأوبرا

الثلاثاء 30 نوفمبر، الساعة 03:30 مساءً بقاعة إيوارت الجامعة الأمريكية في التحرير

ويعتبر الفيلم أولى التجارب الإخراجية للنجم عمرو عابد، ويقوم ببطولته الممثلان صدقي صخر وأحمد بنهاوي وهو من إنتاج النجم كريم قاسم، وتدور أحداث الفيلم في منطقة نائية على أطراف القاهرة، تحدث مواجهة بين رجلين تتبدل بها الشخصيات وتدفعهما للحافة كاشفة الجانب المظلم في علاقتهما.

ويضم فريق عمل الفيلم مدير التصوير ماجد نادر، مونتاج سارة عبدالله، تصميم شريط الصوت سارة قدوري، موسيقى تصويرية شريف ثروت، تلوين ومؤثرات بصرية أحمد أبوالفضل، ميكساج محمد صلاح، مساعد مسجل الصوت شادي فريد، ستايلست: آية متولي، مهندس الصوت أسامة جبيل، إنتاج كريم قاسم، كتابة وإخراج عمرو عابد.

تعاون النجمان عمرو عابد وكريم قاسم للمرة الأولى عام 2006 من خلال بطولة فيلم أوقات فراغ، وشهد مشوارهما التمثيلي العديد من البطولات المشتركة مثل أفلام الماجيك وإي.يو.سي، ليل/ خارجي، ليخوضا تجربتهما الجديدة كصانعي أفلام من خلال فيلم الحفرة،.