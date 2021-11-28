جامعة الجلالة تستقبل وفدًا من سفراء دول أمريكا اللاتينية

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استقبلت جامعة الجلالة، وفدًا رفيع المستوي من سفراء دول أمريكا اللاتينية، بمرافقة السفير أشرف منير نائب مساعد وزير الخارجية للشؤون اللاتينية، وكان في استقبالهم الأستاذ الدكتور أشرف حيدر غالب، القائم بأعمال رئيس جامعة الجلالة، وممثلين من أعضاء هيئة التدريس بالجامعة.

وبحسب بيان، الأحد، قام الدكتور أشرف حيدر غالب، بالترحيب بالسادة الضيوف وقدم عرضًا توضيحيًا عن دور جامعة الجلالة ضمن المشروع القومي للجامعات الأهلية الجديدة، التي تم إنشاؤها بتوجيهات فخامة الرئيس عبدالفتاح السيسي، لتكون منارة للعلم والبحث العلمي في المنطقة.

وأبرز حيدر، خلال العرض أهداف جامعة الجلالة مؤكدًا إعداد جيل مختلف من الخريجين قادر على المنافسة في سوق العمل العالمي من خلال برامج دراسية مميزة تخدم رؤية مصر 2030، مشيرًا إلى استعداد جامعة الجلالة الكامل لاستقبال الطلبة الوافدين من جميع أنحاء العالم، حيث وقعت الجامعة اتفاقيات شراكة دولية مع جامعة أريزونا ستيت الأمريكية التي ستمنح شهادات مزدوجة في مجالات مختلفة، وأيضًا جامعة هيروشيما اليابانية، حيث يتم استضافة أساتذة يابانيين للتدريس بها، واتحاد تكساس الدولي للتعليم.

وأوضح غالب، أن جامعة الجلالة تضم 4 مشاريع عملاقة؛ وهي مستشفى الجلالة الجامعي الذي سوف يخدم المنطقة بأكملها، ومركز وقاعة مؤتمرات كبري لاستقبال المؤتمرات والمنتديات الدولية والإقليمية، بالإضافة إلى سكن جامعي فندقي، مشيرًا إلى أن قرار إنشاء الجامعة يضم أيضًا تأسيس أكاديمية متقدمة للعلوم تهدف إلى خدمة البحث والأبحاث العلمية.

وأضاف «حيدر»، أن الجامعة تضم برامج تهتم بها حكومات دول أمريكا اللاتينية، مشيرًا إلى اهتمام الجامعة بريادة الأعمال حيث يتم تدريس هذا المقرر للطلاب كمتطلبات إجبارية، لتزويدهم بالمهارات المطلوبة عند التخرج، وفي هذا الإطار قامت جامعة الجلالة بتنظيم أول مؤتمر عن ريادة الأعمال لشباب الجامعات حيث تم استضافه ممثلين من طلبة 12 جامعة مصرية وأجنبية.

وتحظي جامعة الجلالة بالإهتمام الكامل من الدولة، وخاصة وزارة التعليم العالي والبحث العلمي بقيادة معالي الوزير الأستاذ الدكتور خالد عبدالغفار، الذي يتابع الجامعة عن كثب ويمدها بكل الدعم المطلوب كونها القلب النابض لمدينة الجلالة.

جدير بالذكر، أن هذه الزيارة تهدف إلى تعميق أواصر التعاون العلمي بين جامعة الجلالة ودول أمريكا اللاتينية، لإستقبال طلاب من هذه الدول تحقيقًا لرؤية الجامعة في استقطاب طلاب وافدين من جميع أنحاء العالم.

جامعة الجلالة تستقبل وفداً من سفراء دول أمريكا اللاتينية

جامعة الجلالة تستقبل وفداً من سفراء دول أمريكا اللاتينية

جامعة الجلالة تستقبل وفداً من سفراء دول أمريكا اللاتينية