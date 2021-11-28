ضبط مواطن يعرض ويروج المخدرات في مواقع التواصل
أصدرت وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية بيانا حول التعليق المؤقت لاستقدام العمالة المنزلية من الفلبين قالت فيه : "إشارة...
الرياض : الوطن
23 ربيع الثاني 1443 هـ
أكد المهندس هشام سعيد المتحدث الرسمي لوزارة الحج والعمرة أن الهدف الأساسي للمملكة هو الحفاظ على صحة وسلامة ضيوف الرحمن، موضحا أنه...
الرياض : محمد العواجي
23 ربيع الثاني 1443 هـ
سجلت وزارة الداخلية خلال الفترة من 16/ 4/ 1443 إلى 22/ 4/ 1443 نحو 871 مخالفة للإجراءات الاحترازية والوقائية الهادفة للحد من انتشار فيروس...
الرياض : الوطن
23 ربيع الثاني 1443 هـ
إنفاذا لتوجيهات خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز آل سعود، بدأت المديرية العامة للجوازات بتمديد صلاحية الإقامات...
الرياض : الوطن
23 ربيع الثاني 1443 هـ
ترأس المملكة العربية السعودية خلال الفترة 29 - 30 /11/ 2021, المنتدى الحكومي الثالث لمناقشة تحديات مكافحة جرائم الاتجار بالأشخاص في الشرق...
الرياض :الوطن
23 ربيع الثاني 1443 هـ