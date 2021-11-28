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ضبط مواطن يعرض ويروج المخدرات في مواقع التواصل

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بيان بشأن التعليق المؤقت لاستقدام العمالة المنزلية من الفلبين

أصدرت وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية بيانا حول التعليق المؤقت لاستقدام العمالة المنزلية من الفلبين قالت فيه : "إشارة...

7d96f62b90.jpg الرياض : الوطن
a648a237e6.jpg23 ربيع الثاني 1443 هـ

تعرف على اشتراطات العمرة للقادمين من الخارج

أكد المهندس هشام سعيد المتحدث الرسمي لوزارة الحج والعمرة أن الهدف الأساسي للمملكة هو الحفاظ على صحة وسلامة ضيوف الرحمن، موضحا أنه...

icon-byline.pngالرياض : محمد العواجي
icon-clock.png23 ربيع الثاني 1443 هـ

4 مناطق بدون مخالفات لإجراءات كورونا

سجلت وزارة الداخلية خلال الفترة من 16/ 4/ 1443 إلى 22/ 4/ 1443 نحو 871 مخالفة للإجراءات الاحترازية والوقائية الهادفة للحد من انتشار فيروس...

icon-byline.png الرياض : الوطن
icon-clock.png23 ربيع الثاني 1443 هـ

تمديد صلاحية الإقامات والتأشيرات آليا دون مقابل مالي

إنفاذا لتوجيهات خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز آل سعود، بدأت المديرية العامة للجوازات بتمديد صلاحية الإقامات...

icon-byline.png الرياض : الوطن
icon-clock.png23 ربيع الثاني 1443 هـ

المملكة تترأس المنتدى الحكومي الثالث لجرائم الاتجار بالبشر

ترأس المملكة العربية خلال الفترة 29 - 30 /11/ 2021, المنتدى الحكومي الثالث لمناقشة تحديات مكافحة جرائم الاتجار بالأشخاص في الشرق...

icon-byline.pngالرياض :الوطن
icon-clock.png23 ربيع الثاني 1443 هـ

الوطن السعودية