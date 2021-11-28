ضبط مواطن يعرض ويروج المخدرات في مواقع التواصل

تعرف على اشتراطات العمرة للقادمين من الخارج

أكد المهندس هشام سعيد المتحدث الرسمي لوزارة الحج والعمرة أن الهدف الأساسي للمملكة هو الحفاظ على صحة وسلامة ضيوف الرحمن، موضحا أنه...