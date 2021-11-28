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يستعد لطرح «لو بتحب»

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عمرو دياب يستعد لطرح «لو بتحب» يستعد لطرح «لو بتحب»

يستعد النجم لطرح أغنية جديدة تحمل اسم «لو بتحب» من ألبومه الجديد.

«لو بتحب» كلمات أيمن بهجت قمر وألحان محمد يحيى وتوزيع موسيقي عادل حقي وميكس ماستر أمير محروس، وظهر عمرو دياب في بوستر «لو بتحب» وهو يقود أحدى السيارات.

من ناحية أخرى، احتلت أغنية «انت الحظ» للفنان عمرو دياب المركز الأول في قائمة أكثر 100 أغنية استماعًا على موقع يوتيوب وفقًا لتصنيف يوتيوب charts.

ومازال عمرو دياب محتلا المركز الأول لهذا الأسبوع كأكثر فنان استماعًا على يوتيوب متصدرًا قائمة أكثر 100 فنان استماعًا في .

يذكر أن أغنية «إنت الحظ» من كلمات تامر حسين ولحن عزيز الشافعي وتوزيع وسام عبدالمنعم.

ويواصل عمرو دياب تحضيرات ألبومه الجديد، والذي من المتوقع صدوره خلال الفترة المقبلة.

المصرى اليوم

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