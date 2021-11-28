المخرج أحمد نور ينتهي من مرحلة المونتاج لفيلم «معالي ماما»

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انتهي المخرج أحمد نور، من مرحلة المونتاج لفيلم «معالي ماما» ويستعد حاليًا لمرحلة وضع الموسيقي التصويرية والكلر والمكساج، ومن المقرر إعلان موعد عرض الفيلم خلال الفترة المقبلة.

وتدور أحداث الفيلم في إطار اجتماعى كوميدى من خلال علاقة الأم بأطفالها، في ظل وجود مسئوليات أخرى تحيط بها.

فيلم «معالي ماما» بطولة بشري ومحمود الليثي، ونخبة من الشباب نور إيهاب، وسليم الترك الشهير بسولي، والطفل ياسين نجل الفنانة الراحلة غنوة شقيقة أنغام، وعدد من النجوم منهم سامي مغاوري، ونور قدري وعلاء مرسي وحسام داغر ومحمد على رزق، وشريف باهر، وطاهر أبوليلة وإسماعيل شرف، ودعاء رجب، وعدد من النجوم الصاعدة منهم ريهام الشنواني ورغد جلال وإخراج أحمد نور، والذي يشارك في إنتاجه مع أمجد بدر ونانسي يوسف.