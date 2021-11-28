حرب الحدود تنشط مجددا بين السودان وإثيوبيا

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أفاد موقع «سودان تريبيون» الإخباري، نقلا عن مصادر عسكرية موثوقة، بأن المعارك التي دارت السبت على الشريط الحدودي مع إثيوبيا أسفرت عن مقتل 21 من القوات السودانية وجرح ما لا يقل عن 30 آخرين.

حيث اندلعت مواجهات عنيفة بين قوات سودانية وأخرى إثيوبية توغلت داخل الأراضي السودانية شرق بركة نورين عند مستوطنة ملكامو بعمق 17 كيلو مترًا.

في حين ذكر رئيس المجلس الأوروبي، شارل ميشيل، أن مقتل جنود سودانيين جراء هجوم شنته قوات إثيوبية على الحدود ينذر بزيادة التوتر في المنطقة.

ودعا في تغريدة على «تويتر» إلى «تغليب الحوار وتجنب التصعيد على العنف».

معارك طاحنة

وقالت المصادر، إن معارك طاحنة دارت شرق منطقة أم ديسا وبركة نورين تجاه مستوطنة مالكامو الإثيوبية المشيدة داخل الأراضي السودانية شرق نهر عطبرة.

واستخدمت في المعركة المدفعية الثقيلة والرشاشات على مدى ثماني ساعات.

وأضافت المصادر: «قتل 21 من الجيش السوداني بينهم ضابط برتبة رائد وملازم أول. وجرح حوالي 30 آخرين، جرى نقلهم إلى مستشفى بمحلية القريشة».

وأفادت كذلك بسقوط عدد كبير من القتلى والجرحى وسط القوات الإثيوبية.

وكان الجيش السوداني أعلن في بيان الليلة الماضية، أنه تصدى لهجوم من قبل قوات إثيوبية وجماعات مسلحة «استهدفت ترويع المزارعين وإفشال موسم الحصاد»، وقال إنه كبدها «خسائر كبيرة في الأرواح والمعدات».

توتر قديم

وتشهد حدود السودان وإثيوبيا توترًا عسكريًا منذ نوفمبر من العام الماضي .

من جانبها، تتهم إثيوبيا القوات المسلحة السودانية بتأجيج الأوضاع على الحدود بالتوغل داخل مناطقها واحتلال أراضيها الزراعية.

تاريخ النزاع على منطقة الفشقة

- بعد حرب 1998، قام السودان وإثيوبيا بإحياء محادثات لتحديد حدودهما بدقة والتي يبلغ طولها 744 كيلومترا

- كانت أصعب منطقة لتسوية الخلاف حولها

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