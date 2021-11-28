ما حكم خيانة الزوج لزوجته؟ الإفتاء توضح

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ورد سؤال لدار الإفتاء يقول صاحبه: «ما حكم خيانة الزوج لزوجته وطرق التعامل معه، بعد اكتشاف الزوجة أنه على علاقة بامرأة أخرى؟».

وقال الدكتور عويضة عثمان إنه على الزوجة أن تدعو له بالهداية وتستره ولا تفضحه، وتجعل ما سمعت أو ما رأت بينها وبين ربها.

وأضاف أمين الفتوى خلال رده على سؤال «ما حكم خيانة الزوج لزوجته وطرق التعامل معه، بعد اكتشاف الزوجة أنه على علاقة بامرأة أخرى؟»، عبر فيديو على موقع «يوتيوب»، أنه على الزوجة الصالحة ألا تخرج سر زوجها وما يقع فيه من تقصير وهفوات، وتذكره بالله عز وجل ونعمه وتنبهه أنه لا ينبغي عليه أن يستخدم ما رزقه به الله فيما يغضب الله.