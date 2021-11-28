فاوتشي: التطعيم بجرعات معززة من اللقاحات قد يعطي حماية عالية من «أوميكرون»

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اعتبر مدير المعهد الوطني الأمريكي للحساسية والأمراض المعدية، أنتوني فاوتشي، أن تلقي جرعات معززة من اللقاحات ضد فيروس كورونا قد يضمن حماية عالية من سلالة «أوميكرون» لفيروس كورونا.

وقال فاوتشي، كبير المستشارين الطبيين في الإدارة الأمريكية، متحدثا لقناة «NBC»، اليوم الأحد: «في حال مرور 6 أشهر على تلقيكم جرعة ثانية من اللقاحات المستندة إلى تكنولوجيا الحمض النووي الريبوزي المرسال لشركتي فايزر أو موديرنا، فيتعين عليكم التطعيم بجرعة معززة. في حال مرور شهرين أو أكثر من تطعيمكم بلقاح جونسون أند جونسون، فعليكم تناول جرعة معززة».