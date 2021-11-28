مطالب برلمانية بزيادة سعر توريد القصب والبنجر والذرة

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طالب عدد من النواب، بزيادة سعر توريد بعض المحاصيل الاستراتيجة، من المزارعين، لتحقق لهم بعض الأرباح، بعد الخسائر التي تكبدوها نتيجة ارتفاع الأسعار، خاصة أسعار الأسمدة، وزيادة مدخلات الزراعة. جاء ذلك خلال اجتماع لجنة الزراعة بمجلس النواب، اليوم الأحد، المخصص لمناقشة عدد من طلبات الإحاطة الخاصة بطلب زيادة سعر توريد بعض المحاصيل الاستراتيجية.

وقال النائب صقر عبدالفتاح، أحد مقدمى طلبات الإحاطة، إن تكاليف الإنتاج شهدت ارتفاع كبير مما يستوجب ضرورة ارتفاع سعر توريد المحاصيل الزراعية لتتناسب مع هذا الارتفاع.

فيما استعرض النائب فتحى قنديل، عضو مجلس النواب مقدم طلب الإحاطة، قائلا: «إن صناعة قصب السكر بها ما يقرب من 10 ملايين عامل ومزارع بشكل مباشر أو غير مباشر، مما يتطلب إعادة النظر في أسعار التوريد لتحقيق التوازن النسبى».

وقال النائب عامر الشوربجى، إن الفترة الأخيرة شهدت ارتفاعا في أسعار السكر على مستوى العالم، وعلى الرغم من ذلك آخر زيادة أسعار توريد قصب السكر في عام 2017 تم رفع الأسعار لـ 720 جنيها، في الوقت الذي زاد المنتج 50% ولهذا فإن زيادة سعر توريد المحصول غير عادل للمزارعين، وأن سعر توريد البنجر أيضا غير عادل، حيث يوجد عجز ما يقرب من مليون طن سنويا، كما نستورد 98% من انتاجنا من الزيوت في الوقت الذي تُصنف الدولة المصرية بأنها بلد زراعي.

وأضاف النائب أن تشجيع الفلاحين من أجل التوسع في زراعة المحاصيل الاستراتيجية لن يكون سوى من خلال وضع سعر توريد عادل للمحاصيل، لافتا إلى أن سعر توريد القمح للموسم الجديد وهو 820 جنيها للأردب غير عادل، كما أن استيراد 13 مليون طن ذرة بـ65 مليار جنيه يستوجب خطة من الدولة للتوسع في زراعة محصول الذرة.