نائب رئيس جامعة السادات يتفقد انتخابات الاتحادات الطلابية

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تفقد اليوم الدكتور شريف محمد علي نائب رئيس جامعة مدينة السادات لشؤون التعليم والطلاب سير انتخابات الجولة الأولى للاتحادات الطلابية ٢٠٢١- ٢٠٢٢

وبدأت لجان انتخابات الاتحادات الطلابية بكليات الجامعة فى استقبال الطلبة والطالبات للإدلاء بأصواتهم.



جدير بالذكر أنه تقدم للترشح للانتخابات منذ اليوم الأول عدد ٤٤٧ طالبا وطالبة فى جميع الكليات وبعد تقدم الطلاب بالطعون وفحصها تم إعلان الكشوف النهائية لأسماء المرشحين لخوض الانتخابات، وقام الطلبه والطالبات بعمل الدعاية الانتخابية لتبدأ اليوم الجولة الأولى للانتخابات على أن تجرى غداً انتخابات الإعادة على أن تستمر الانتخابات وفقاً للجدول الزمنى المحدد من وزارة التعليم العالي، وأسفرت مؤشرات نتيجة المرحله الأولى إعادة فى كليات الطب البيطري والتربية العام والتربية للطفولة المبكرة.



من جانبه أكد الدكتور شريف على أن انتخابات الإتحادات الطلابية تجرى وسط إجراءات إحترازيه ووقائية مشددة، وأن الانتخابات الطلابية فرصة ذهبية للطلبه والطالبات لخوض العمل العام والسياسى وتنمية لقدراتهم على العطاء ودعم روح القياده، مشيدا بتنظيم اللجان بكليات الجامعة شاكرا القائمين على اللجان وعمداء ووكلاء الكليات.