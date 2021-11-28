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طبقت البحرين مؤخرا نظام تسديد المخالفات المرورية على المركبات التي تحمل اللوحات الخليجية، وتتم المطالبة بتسديد المخالفات بعد انهاء إجراءات الدخول في منفذ جسر الملك فهد حيث يتم منع دخول المركبة أو العودة ما لم تسدد قيمة المخالفات المسجلة عليها.

الكثير من السعوديين الذين يريدون السفر إلى البحرين وجهوا استفسارات حيال هذا الإجراء، ما دفع المؤسسة العامة لجسر الملك فهد بالرد بقولها: "تود المؤسسة التوضيح وفقا لما ظهر في مواقع التواصل وحسب تصريح مدير عام الإدارة العامة للمرور بمملكة البحرين في حال وجود مخالفات مسجلة على المركبة يتم إبلاغ السائق بعددها وقيمتها بما يعد إشعارا مسبقا مع التأكيد بأنه لا يتم منعه من المغادرة إن تعذر الدفع لأي سبب ويمكن دفعها لاحقا".

ويمكن الاطلاع على تصريح مرور البحرين من خلال هذا الرابط.