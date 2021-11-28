ربط كهربائي بين الأردن ومصر

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ذكر التلفزيون الأردني، الأحد، أن الأردن اتفق مع مصر على تعزيز الربط الكهربائي بين البلدين لرفع القدرة الكهربائية إلى 1000 ميجاوات أو 2000 ميجاوات بدلا من 500 ميجاوات.

وأوضح وزير الطاقة والثروة المعدنية الأردني صالح الخرابشة، بتصريحات بعد لقائه في عمان وزير الكهرباء والطاقة المصري محمد شاكر، أن «التوافق جرى على تبادل الكهرباء بين البلدين على فترات مختلفة وبصفة يومية، مما يعود بالفائدة على الجانبين».

وعن الربط الكهربائي مع العراق، قال الخرابشة، إن «البنية التحتية مع الجانب العراقي ستكون جاهزة خلال وقت قريب تمهيدا لبدء التبادل الكهربائي مع الأردن ومصر»، متوقعا «إحالة العطاءات مع الجانب العراقي حول الربط الكهربائي خلال 60 يوما».

يذكر أن الربط الكهربائي بين الأردن ومصر بدأ منذ عام 1999، ويوجد تبادل في الطاقة الكهربائية لقدرات تصل إلى 500 ميجاواط، والاتفاق الجديد قد يرفع هذه القدرة إلى 1000 أو 2000 ميجاواط مستقبلا".