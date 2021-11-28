مقتل 5 من قوات البيشمركة جراء هجوم داعش

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قتل 5 من المقاتلين الأكراد «البيشمركة»، وجرح 4 آخرون، في انفجار عبوة ناسفة استهدف آلية عسكرية ليل السبت / الأحد، شمالي العراق، بينما اعتبر رئيس إقليم كردستان العراق، نيجيرفان بارزاني، اتساع نطاق هجمات تنظيم داعش الإرهابي، تهديدا خطيرا للمنطقة.

وأفادت شبكة «رووداو» الإعلامية، بمقتل خمسة من قوات «البيشمركة»، وإصابة 4 آخرين، جراء هجوم شنه مسلحو تنظيم «داعش» على منطقة كولجو، التابعة لكرميان في إقليم كردستان العراق.

وقال القيادي في اللواء الخامس بقوات «البيشمركة»، المقدم مريوان آزاد: «قام مسلحون من «داعش» مساء السبت، بشن هجوم على قوات البيشمركة، ما أدى إلى إصابة 4 عناصر، وانفجار عبوة ناسفة بإحدى السيارات التابعة لها».

وأعلن الأحد أن العناصر الخمسة الذين قتلوا، كانوا داخل السيارة التي انفجرت فيها العبوة الناسفة، مضيفا أن عناصر التنظيم توجهوا نحو السيارة عقب انفجارها، وأجهزوا على عنصر أصيب بالانفجار.