«المرأة والسياسة العامة».. ندوة بكلية الاقتصاد والعلوم السياسية جامعة القاهرة

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نظّمت كلية الاقتصاد والعلوم السياسية جامعة القاهرة ورشة العمل السنوية الثانية تحت عنوان «المرأة والسياسات العامة»، وذلك ضمن الفعاليات التي تنظمها وحدة دراسات المرأة بالكلية، تحت رعاية د. محمد عثمان الخشت رئيس جامعة القاهرة، ود. محمود السعيد عميد كلية الاقتصاد والعلوم السياسية.

وفي هذا السياق، رحب د. محمود السعيد، عميد الكلية، بكافة المشاركين في الورشة من أساتذة الكلية والمتخصصين والطلاب، مؤكدًا أن الورشة في نسختها الثانية تسعى ضمن جهود وحدة دراسات المرأة بالكلية، للمساهمة في تحسين وضع المرأة في مختلف المجالات، راغبين في تعزيز نتائج التجربة التي تشهدها الدولة المصرية في عهد الرئيس عبدالفتاح السيسي رئيس الجمهورية في مختلف مجالات التنمية، بما في ذلك ملف تمكين المرأة والذي شهد العديد من الإجراءات الإيجابية التي تؤكد أنه دعم نابع من إيمان القيادة السياسية بالدور الذي يمكن للمرأة المصرية لعبه في إطار تحقيق رؤية مصر 2030.

وأضاف «السعيد»، خلال كلمته الافتتاحية لورشة عمل «المرأة والسياسة العامة»: الدولة المصرية أظهرت اهتماما متزايدا بأدوار المرأة في المجال العام، سواء من خلال النص في الدستور على أهمية مشاركة المرأة في المجالات المختلفة، ودور الدولة في تدعيم هذه المشاركة، أو بإعلان القيادة السياسية عام ٢٠١٧ عامًا للمرأة المصرية، أو باهتمام المجلس القومي للمرأة بتطوير الاستراتيجية الوطنية لتمكين المرأة.

وأكد عميد الكلية أنه لا يمكن فصل هذا الاهتمام عن الدور الذي تلعبه كلية الاقتصاد والعلوم السياسية في جامعة القاهرة في متابعة القضايا ذات الأهمية لكل من صانع القرار وللجماعة العلمية، فالكلية ومنذ نشأتها تهتم بقضايا المرأة، وأنشأت وحدة متخصصة في دراسات المرأة، كما أنشأت أول برنامج ماجستير مهني من نوعه في الجامعات الحكومية يتناول موضوعات النوع وعلاقتها بالتنمية.

وتابع أن أعمال هذه الورشة تكتسب أهمية كبرى من حيث الأوراق المقدمة أو الأساتذة المناقشين أو نقاشات الحضور التي أتوقع أنها ستكون ثرية وستضيف أبعادًا جديدة لهذا الموضوع المهم، لا سيما أنها تأتي في ظل مجموعة من التحديات التي تواجه المرأة المصرية والتي تظهر أهمية تسليط الضوء على الأشكال والمحاور المختلفة لأدوار المرأة في السياسات العامة سواء على المستوى الاقتصادي أو السياسي أو الاجتماعي.