مان سيتي ضد وست هام: جوندوجان يؤكد تفوق السيتي بالتخصص على الهامرز

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حقق مانشستر سيتي انتصارًا جديدًا في الدوري بعد أن تغلب على وست هام بنتيجة 2-1 ضمن مباريات الجولة رقم 13 من البريميرليج.

وانتهى الشوط الأول بتقدم أصحاب الأرض بهدف نظيف من توقيع لاعب الوسط الألماني إيلكاي جوندوجان.

وفي الدقيقة 90 سجل البديل، فيرناندينهو، هدفًا بعد نزوله الملعب بـ 3 دقائق فقط ليعزز تقدم فريقه، لكن الضيوف ردوا بهدف في الدقيقة الرابعة من الوقت بدل الضائع عن طريق الأرجنتيني مانويل لانزيني.

الفوز رفع رصيد مان سيتي إلى 29 نقطة في المركز الثاني، في حين تجمّد رصيد وست هام عند 23 نقطة في المركز الرابع.

رجل المباراة:

تم اختيار لاعب الوسط الألماني، إيلكاي جوندوجان، رجلًا للمباراة، بعد أن اشترك في تسجيل هدفي فريقه اليوم، مع تسجيله الهدف الأول وصناعته للهدف الثاني، ليلعب دور البطولة المطلقة في المباراة.

أبرز الأرقام والإحصائيات:

- إيلكاي جوندوجان سجل 15 هدفًا دون أي ركلات جزاء في 37 مشاركة في البريميرليج منذ بداية الموسم الماضي. أكبر عدد أهداف للاعب وسط في المسابقة خلال تلك الفترة.

- مانشستر سيتي فاز بـ 11 من آخر 13 مباراة لعبها ضد وست هام في مختلف البطولات، دون أي خسارة. خلال تلك الفترة الفريق سجل 35 هدفًا واستقبل 6 أهداف فقط.

- وست هام حصد 5 نقاط من 78 نقطة متاحة في البريميرليج من خلال المباريات التي لعبها خارج قواعده ضد حامل لقب المسابقة (فاز 1، تعادل 2 وخسر 23) مع تحقيقه الفوز الوحيد على مانشستر سيتي في ديسمبر 2001.