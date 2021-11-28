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فاز الفريق الأول لكرة اليد بنادي الزمالك على نظيره سبورتنج بنتيجة 35-32 في المباراة التي جمعت الفريقين اليوم الأحد على صالة الفريق المنافس بالإسكندرية، ضمن مواجهات الجولة السابعة عشرة لدوري المحترفين.

قدم لاعبو الزمالك أداءا رائعا في مباراة اليوم، واستطاع الفريق أن يحسم الشوط الأول لصالح بنتيجة 16-11، واستمر تفوق الفريق في الشوط الثاني لتنتهي المباراة بنتيجة 35-32 لصالح القلعة البيضاء.

وشهدت المباراة تألق كريم هنداوي حارس مرمى الزمالك الذي تصدى لأكثر من تصويبة على المرمى. بهذا الفوز يرتفع رصيد الزمالك للنقطة رقم 48 يعتلي بهم صدارة ترتيب جدول الدوري.

ومن المقرر أن يلتقي الفريق مع سموحة غدا الإثنين على صالة الفريق السكندري، ضمن منافسات الجولة الأخيرة من منافسات الدور الأول لدوري المحترفين.

يقود الفريق الإسباني أوليفر روي مديرا فنيا وحمادة الروبي مدربا وحمادة عبدالباري مديرا إداريا وماريو مدربا للأحمال وعمرو على رئيسا للجهاز الطبي وأحمد جمال أخصائي العلاج الطبيعي ومصطفى السني مدلكا