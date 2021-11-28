«البيئة» تحذر من انخفاض جودة الهواء اليوم وغدًا

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قالت وزارة البيئة إنه استنادًا إلى بيانات منظومة الرصد المستمر لجودة الهواء التابعة لوزارة البيئة والمنتشرة في العديد من أنحاء الجمهورية، والتي أوضحت انخفاضًا في مستوى جودة الهواء، بدءًا من صباح اليوم نتيجة الاستقرار الشديد في الأحوال الجوية، والذي تسبب في تركيز الملوثات من المصادر المختلفة.

كما أوضحت منظومة الإنذار المبكر التابعة لوزارة البيئة، بحسب بيان، الأحد، أن العوامل الجوية مهيأة لتركيز الملوثات من المصادر المختلفة بمناطق القاهرة الكبرى خلال يومي 28 و29 نوفمبر الجاري، وذلك نتيجة الهدوء النسبي للرياح الذي قد يصل إلى حد السكون مع انخفاض مستوى التهوية الرأسية، ما يساعد على زيادة تركيزات الملوثات من المصادر المحلية المختلفة.

وأكدت الدكتورة ياسمين فؤاد، وزيرة البيئة، أن الوزارة من خلال دوريات التفتيش التابعة لها ستقوم بتكثيف حملات التفتيش على مصادر التلوث المختلفة للتخفيف من حدة تأثر جودة الهواء بتلك العوامل الجوية، مشددة في الوقت ذاته على الكيانات الصناعية بالقاهرة الكبرى وخاصة الواقعة جنوب القاهرة اتخاذ كافة الإجراءات الاحترازية لتخفيف الأحمال في ظل الظروف الجوية غير المواتية، والتي تساعد على تركيز الملوثات.

وتتلقى غرفة العمليات المركزية على مدار الساعة شكاوى المواطنين المتعلقة بأي مصدر من مصادر تلوث الهواء، كما ناشدت الوزارة جموع المواطنين على عدم التردد في الإبلاغ عن أي مصدر للتلوث وذلك عن طريق الخط الساخن للشكاوى 19808 أو التواصل عبر واتساب على رقم 01222693333.