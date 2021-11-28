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حضر مرتضي منصور رئيس مجلس إدارة نادي الزمالك، عزاء الراحل المستشار جلال إبراهيم رئيس النادي الأسبق ووالد المستشار أحمد جلال نائب رئيس النادي.

وحرص مرتضي منصور على استقبال الوفد الرسمي للنادي الاهلي برئاسة العامري فاروق وخالد مرتجي وطارق قنديل.

ويقام عزاء المستشار جلال إبراهيم في ممر الملك فاروق بمقر القلعة البيضاء.

وأكد مرتضى منصور رئيس نادي الزمالك أن المستشار جلال إبراهيم كان من أعظم الرجال واحد رموز النادى الكبار الذي افني عمره في خدمه القلعه البيضاء وتقلد جميع المناصب بدايه من عضو مجلس ثم نائبا للرئيس ورئيسا.

وأكد رئيس الزمالك أن جلال إبراهيم هو واحد من اصدق الرجال واخلصهم افني عمرة بالكامل في خدمة نادي الزمالك.