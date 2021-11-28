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وزير الزراعة يبدأ إجراءات تنفيذ رؤية الرئيس لضبط منظومة الأسمدة

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وزير الزراعة يبدأ إجراءات تنفيذ رؤية الرئيس السيسي لضبط منظومة الأسمدة وزير الزراعة يبدأ إجراءات تنفيذ رؤية الرئيس لضبط منظومة الأسمدة

عقد السيد القصير، وزير الزراعة واستصلاح الأراضي، اجتماعًا مع قيادات الوزارة المعنية بمنظومة الأسمدة لوضع رؤية متكاملة للأسمدة الأزوتية في والقدرة الإنتاجية الحالية وحجم الاحتياجات وكذلك الخريطة السمادية، وذلك في إطار توجيهات الرئيس عبدالفتاح ، خلال اجتماعه الخميس بحضور رئيس مجلس الوزراء وبعض الوزراء والمسؤولين لاستعراض كافة مكونات منظومة الأسمدة في مصر.

وبحسب بيان، أكد «القصير» خلال الاجتماع أن مشروعات العملاقة التي تقوم بها الدولة حاليا في استصلاح الأراضي والتوسع الأفقي والحصر التصنيفي سوف تسهم في زيادة الرقعة الزراعية الأمر الذي يتطلب زيادة الطلب على الأسمدة وطالب بوضع رؤية شاملة عن الوضع الحالي وتحديد الاحتياجات المستقبلية في ضوء التراكيب المحصولية، وذلك نظرًا لأهمية الأسمدة بالنسبة للإنتاج الزراعي.

ووجّه وزير الزراعة أيضا بتنفيذ توجيهات القيادة السياسية بإتاحة مستلزمات الإنتاج الزراعي بشكلٍ عام، بما يتناسب مع خطط الدولة الحالية والمستقبلية للتوسعات الأفقية والرأسية في الأراضي المستصلحة لتحقيق الأمن الغذائي للمواطنين.

المصرى اليوم

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