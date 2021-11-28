نائب محافظ أسوان يتابع جهود المجتمع المدني لإعادة إعمار المنازل المتضررة من السيول

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أجرت الدكتورة غادة أبوزيد نائب محافظ أسوان ورئيس اللجنة الإشرافية على جهود المجتمع المدنى لاحتواء تداعيات السيول، الأحد، جولة ميدانية بعدد من قرى غرب النيل بمركزى أسوان ودراو وذلك لمتابعة الجهود التي تقوم بها الجمعيات الأهلية ومؤسسات المجتمع المدنى لإعادة إعمار المنازل المتضررة من السيول سواء التي تعرضت للإنهيار الكلى، أو لتنفيذ أعمال الترميمات والأسقف للإنهيارات الجزئية، بالإضافة إلى الإطمئنان على التوزيع العادل للمساعدات الغذائية والعينية على الأسر المتضررة.

فيما وجه اللواء أشرف عطية إلى الإسراع في أعمال حصر المنازل المتضررة على مستوى 14 قرية ومنطقة سكنية للتأكد من إستحقاق الأسر للجهود المبذولة سواء بإعادة الإعمار أو توزيع المساعدات أو التسكين في المساكن البديلة بحى السلام، مشدداً على ضرورة أن يكون الحصر شامل كافة الأسر المتضررة، وبمنتهى النزاهة والشفافية بعد مراجعة مديرية التضامن الإجتماعى والمجتمع المدنى والمحليات.