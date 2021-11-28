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حضر مرتضي منصور رئيس مجلس إدارة نادي الزمالك، عزاء الراحل المستشار جلال إبراهيم رئيس النادي الأسبق ووالد المستشار أحمد جلال نائب رئيس النادي.

كما تواجد أحمد مرتضى عضو مجلس إدارة نادي الزمالك، وحرص على استقبال واجب العزاء في سرادق العزاء رفقة المستشار أحمد جلال، ويتواجد أيضا اللواء علاء مقلد عضو المجلس وحضر كل من شريف حسين نائب المدير التنفيذي ومحمود خالد رئيس إدارة الشؤون القانونية والمستشار محمود العسال المستشار القانوني للنادي .

ويقام عزاء المستشار جلال إبراهيم في ممر الملك فاروق بمقر القلعة البيضاء.

وأكد مرتضى منصور رئيس نادي الزمالك أن المستشار جلال إبراهيم كان من أعظم الرجال واحد رموز النادى الكبار الذي افني عمره في خدمه القلعه البيضاء وتقلد جميع المناصب بدايه من عضو مجلس ثم نائبا للرئيس ورئيسا.

وأكد رئيس الزمالك أن جلال إبراهيم هو واحد من اصدق الرجال واخلصهم افني عمرة بالكامل في خدمة نادي الزمالك.