مؤلف «الاختيار 2»: «مقدرناش نعرض مشاهد قتل كثيرة عشان ميتقالش مبالغين»

★ ★ ★ ★ ★

قال السيناريست هاني سرحان، مؤلف «الاختيار 2»، إن هناك بعض الأحداث لم يستطع فريق عمل مسلسل «الاختيار» تقديمها، لافتًا أنه من الممكن تقديم هذه الأحداث في الجزء الثالث من المسلسل.

وأوضح خلال ندوة ضمن فعاليات مهرجان القاهرة السينمائي الدولي، قائلاً: «مقدرناش نعرض جميع الفيديوهات لأنها يوجد بها مشاهد قتل كثيرة، وعشان كتير من الجمهور هيقول علينا مبالغين».

الجدير بالذكر أن فعاليات مهرجان القاهرة السينمائي الدولي، انطلق الجمعة الماضي وتستمر فعالياته حتى 5 ديسمبر المقبل، مع اتخاذ كافة الإجراءات الاحترازية وفقًا لإرشادات الحكومة المصرية ومنظمة الصحة العالمية.