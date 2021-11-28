السيناريست هاني سرحان : أحمد مكي كان خايف من تقديم شخصيته بـ«الاختيار 2»

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قال السيناريست هاني سرحان، إن الفنان أحمد مكي كان متخوف من تقديم شخصيته في مسلسل «الاختيار 2»، بسبب أنها شخصية درامية والمعروف عنه أنه ممثل كوميدي.

وأضاف خلال ندوة ضمن فعاليات مهرجان القاهرة السينمائي الدولي، أنه أحمد مكي أضاف كثير من الأشياء للشخصية مثل علاقته مع وةالده، لافتًا أن كل هذه التفاصيل ساعدت في نجاح العمل. وأشار إلى أن «الاختيار2» كان صعب عليه لأن الناس تنتظر ما الذي سيحدث فكان هناك تحدي صعب وكبير بالنسبة له.

تستمر فعاليات مهرجان القاهرة السينمائي الدولي، حتى يوم 5 ديسمبر المقبل، مع اتخاذ كل التدابير الاحترازية وفقاً لإرشادات الحكومة المصرية ومنظمة الصحة العالمية، من أجل ضمان سلامة صُنَّاع الأفلام المشاركين والجمهور وفريق المهرجان. مهرجان القاهرة السينمائي الدولي، هو أحد أعرق المهرجانات في العالم العربي وإفريقيا والأكثر انتظاماً، ينفرد بكونه المهرجان الوحيد في المنطقة العربية والإفريقية المسجل ضمن الفئة A في الاتحاد الدولي للمنتجين في باريس (FIAPF)