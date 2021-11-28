وزير الخارجية اللبناني: الغرب لا يدعم عودة المهجرين السوريين إلى وطنهم

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جي بي سي نيوز :- قال وزير الخارجية اللبناني عبد الله بو حبيب إن الدول الغربية لا تدعم عملية عودة المهجرين السوريين إلى أرض وطنهم.

جاء ذلك في محاضرة ألقاها الوزير الذي يقوم بزيارة عمل إلى موسكو في الأكاديمية الدبلوماسية التابعة لوزارة الخارجية الروسية. وتناول بو حبيب موضوع المهجرين السوريين في إطار حديثه عن دور لبنان كمركز للتفاعل والحوار، وأهم التحديات التي تواجهه، والخطوات الإصلاحية المزمع اتخاذها وبرنامج عمل المرحلة المقبلة.

وقال وزير الخارجية اللبناني: "إننا نواجه بعض الصعوبات من قبل الغرب لأنهم يقولون إنهم لا يريدون عودة هؤلاء اللاجئين إلى سوريا" لأسباب متعلقة بسياسة الرئيس السوري بشار الأسد. وأضاف بو حبيب بهذا الصدد أن بلاده غير معنية بمن سيحكم في سوريا.

وأشار الوزير إلى أن لبنان يتعاون مع روسيا لإعادة هؤلاء اللاجئين إلى وطنهم.

وأوضح أن اللاجئين الفلسطينيين والسوريين يشكلون نحو 40% من إجمالي عدد سكان بلاده، الأمر الذي يشكل نوعا من الضغط على المجتمع اللبناني.

المصدر: "تاس" + "سانا"