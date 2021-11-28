أول تعليق لـ دنيا سمير غانم عن أزمة رشوان توفيق: «مامي في عز تعبها قالت لي أكلمك»

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في أول تعليق للفنانة دنيا سمير غانم، عن أزمة الفنان الكبير رشوان توفيق، والتي أثارت الجدل مؤخرًا، لافتة «مش هنسى إن مامي في عز تعبها ومرضها قالتلي كلمي الحاج رشوان».

وأضافت «دنيا» عبر حسابها على مواقع التواصل الاجتماعي «فيسبوك» قائلة: «أنا مش هنسى إن مامي في عز تعبها ومرضها قالتلي كلمي الحاج رشوان قوليله يدعيلنا أنا وبابي«، وأنا كلمت حضرتك وكنت بعيط غصب عني وأنا بطلب منك تدعيلهم وحضرتك كنت في منتهى الحنية والطيبة».

وتابعت: «أنا بس عايزة أقول لحضرتك إن زعلك ما يهونش علينا أبدًا وغن كلنا ولادك وبنحبك».