محافظ الشرقية يُكرم لاعبي نادي ههيا لحصولهم علي بطولات محلية وعالمية

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شهد الدكتور ممدوح غراب محافظ الشرقية، الأحد، احتفالية مديرية الشباب والرياضية ،بتكريم لاعبي نادي ههيا الرياضي والحاصلين على بطولات محلية وعالمية، في العاب «الكاراتية، الكيك بوكسينج، الشطرنج ،القوي البدنية» ،في حضور الدكتور أحمد عبدالمعطي نائب المحافظ ،واللواء السعيد عبدالمعطي الخبير الوطني للتنمية المحلية، والدكتور محمود عبدالعظيم وكيل وزارة الشباب والرياضة، والدكتورة سحر لطفي رئيس مركز ومدينة ههيا، وعاطف السيد رئيس مجلس إدارة نادي ههيا الرياضي، وذلك بمقر النادي بمدينة ههيا.

وأكد محافظ الشرقية أن المحافظة تضم نماذج مضيئة ومشرفة ترفع اسم مصر عاليا في المحافل الرياضية العالمية ،مشيداً بالمستوى المتميز لأبطال الألعاب الفردية والجماعية من أبناء المحافظة في حصد البطولات ،وتحقيق المراكز الأولى على المستوى المحلي والقاري والعالمية، متمنيا لهم الاستمرار في حصد البطولات القارية والعالمية؟ ورفع اسم مصر عالياً في كافة المحافل الدولية.

قدم المحافظ الشكر للأجهزة الفنية والإدارية المصاحبين لأبطال الألعاب الفردية، لدورهم في تجهيز اللاعبين بدنياً وفنياً ونفسياً، للمشاركة في البطولات المحلية والقارية والعالمية، مشيدا بدعم وزير الشباب والرياضة المستمر لكافة الالعاب الرياضية، وتشجيع المتميزين رياضيا لتحطيم الأرقام القياسية وحصد البطولات القارية والدولية.

ومن جانبه، أعرب الدكتور محمود عبدالعظيم وكيل وزارة الشباب والرياضة، عن إمتنانه لمحافظ الشرقية لحرصه على مشاركة احتفالية مديرية الشباب والرياضة، بالتعاون مع نادي ههيا الرياضي، لتكريم أبطاله الرياضيين في مختلف الألعاب الفردية والجماعية،لتمثل لهم قوة دفع حقيقية لمواصلة الانتصارات والفوز بالميداليات الذهبية، مؤكداً أن المديرية جادة في إكتشاف المواهب الشابة بمختلف قري ومراكز ومدن المحافظة، وتهيئة الأجواء المناسبة لها لتجهيزها بدنياً وفنياً لتشارك في البطولات الرياضية.

بدأت الاحتفالية بتلاوة آيات من الذكر الحكيم، اعقبها كلمة عاطف السيد رئيس مجلس إدارة نادي ههيا الرياضي، رحب فيها بمحافظ الشرقية والقيادات التنفيذية، مقدما الشكر على تلبية الدعوة وحضور اإحتفالية تكريم الابطال الرياضيين، والتي جاءت لرد الجميل لهم ،وللتأكيد على أن الدولة لا تنسي ابناءها الأبطال والذين يرفعون إسمها كافة المحافل الرياضية، مؤكدا كامل تقديم الدعم والمساندة للأبطال الرياضيين من أبناء النادي للمشاركة في البطولات المستقبلية.

كما تضمنت الاحتفالية عرض فيديو لأهم إنجازات نادي ههيا الرياضي ،في مختلف الألعاب الرياضية والنواحي الاجتماعية والثقافية.

شهدت الاحتفالية تكريم محافظ الشرقية للاعبين الحاصلين على بطولة البحر الأبيض المتوسط (ديما سول – قبرص) نوفمبر 2021، ضمن بعثة منتخب مصر للكاراتيه للناشئين والشباب والرجال بمنحهم شهادات تقدير وهم :

اللاعب الدولي عمرو عبدالحميد والحاصل على الميدالية الذهبية كوميتي جماعي شباب والميدالية البرونزية للشباب وزن 76 كجم.

اللاعب الدولي محمود عبدالعزيز والحاصل على الميدالية الذهبية كوميتي جماعي شباب والميدالية البرونزية للشباب وزن 68 كجم.

اللاعب الدولي أحمد سامح ضيف والحاصل على الميدالية الذهبية كوميتي جماعي شباب والميدالية البرونزية للشباب وزن 70 كجم.

اللاعب الدولي عمر ربيع وهدان والحاصل على الميدالية الذهبية كوميتي فردي للناشئين وزن 52 كجم والميدالية الفضية كوميتي جماعي بنين للناشئين.

اللاعبة الدولية بسملة محمود حسن والحاصلة على الميدالية البرونزية كوميتي جماعي للناشئات، والميدالية البرونزية كوميتي فردي ناشئات وزن 59 كجم.

اللاعبة الدولية جنة محمود حسن والحاصلة على الميدالية البرونزية كوميتي جماعي للناشئات، والميدالية البرونزية كوميتي فردي ناشئات وزن 48 كجم.

اللاعبة الدولية أروى مصطفى الغريب والحاصلة على الميدالية البرونزية كوميتي جماعي للناشئات، والميدالية البرونزية كوميتي فردي ناشئات وزن 45 كجم.

اللاعب محمد محمود محمود الحاصل على المركز الخامس .

كما كرم المحافظ اللاعبين الحاصلين على بطولة العالم للكيك بوكسينج للأندية وهم :

اللاعب محمد سعيد عبدالعزيز والحاصل على الميدالية الذهبية وزن 67 كجم.

اللاعبة مودة أحمد إبراهيم والحاصلة على الميدالية الذهبية وزن 25 كجم.

اللاعبة آيات محمد عبدالسلام والحاصلة على الميدالية الفضية وزن 45 كجم.

اللاعب سيف محمد على والحاصل على الميدالية الفضية وزن 35 كجم.

اللاعبة تقى أحمد محمد والحاصلة على الميدالية البرونزية وزن 67 كجم.

وأهدى المحافظ شهادات تقدير لكل من اللاعبة رغد علاء الدين والحاصلة على الميدالية الذهبية في بطولة أفريقيا للشطرنج بغانا 2021 م، واللاعب هاني سيد أحمد والحاصل على الميدالية الذهبية في وزن 110 كجم والميدالية الذهبية في القوى البدنية الوزن المفتوح بطولة العالم بالبرتغال.

وحرص محافظ الشرقية على تكريم رئيس مجلس إدارة نادي ههيا الرياضي بمنحه درعا تذكاريا، تقديراً لدوره في الإرتقاء بكافه الخدمات المؤداه لأعضاء النادي، واختتمت الاحتفالية باهداء نائب رئيس نادى ههيا الرياضي درعا تذكارياً لمحافظ الشرقية، لدوره الداعم والمساند لكافة الأنشطة الرياضية والخدمات التي يقدمها النادى لأعضائه.