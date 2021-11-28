«تعليم سيناء» تعلن استئناف الدراسة في مدرسة بالشيخ زويد بعد توقف 5 سنوات

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أعلنت مديرية التربية والتعليم بشمال سيناء، استئناف الدراسة في مدرسة أبوالعراج للتعليم الأساسي في قرية أبوالعراج بالشيخ زويد، بعد إعادة افتتاحها بعد توقف 5 سنوات بسبب الظروف التي مرت بها المنطقة.

وقال حمزة رضوان، وكيل وزارة التربية والتعليم بالمحافظة، في تصريحات صحفية، إن اليوم الدراسي بدأ بتحية العلم وترديد النشيد الوطني وتقديم فقرات في الاذاعة المدرسية حول الجانب الوطنى وروح البذل والعطاء من أجل الوطن، وإبراز الدور البطولى الذي قامت به القوات المسلحة والشرطة في عودة الحياة الطبيعية لهذة المنطقة.

ووجه رضوان الشكر للدكتور طارق شوقى وزير التربية والتعليم والدكتور محمد عبدالفضيل شوشة على دعمهما لعودة الدراسة في المدرسة.

عودة الدراسة في مدرسة ابو العراج

عودة الدراسة في مدرسة ابو العراج

عودة الدراسة في مدرسة ابو العراج

عودة الدراسة في مدرسة ابو العراج

عودة الدراسة في مدرسة ابو العراج

عودة الدراسة في مدرسة ابو العراج

عودة الدراسة في مدرسة ابو العراج

عودة الدراسة في مدرسة ابو العراج