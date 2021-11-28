إياد نصار: جلست مع أسرة الشهيد محمد مبروك قبل مشاركتي في «الاختيار 2»

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قال الفنان إياد نصار، إنه جلس قبل مشاركته في مسلسل «الاختيار ٢»، مع أسرة الشهيد محمد مبروك وتحدث معهم وتعرف أكثر على شخصيته.

وأضاف «نصار» خلال ندوة ضمن فعاليات مهرجان القاهرة السينمائي الدولي في دورته الـ 43 تحت عنوان «مقدمة لنوع جديد أحدث ثورة في الدراما الرمضانية»، الأحد، أنه «قبل مسلسل الجماعة كنت أبحث عن دور جيد، ولم أكن أقصد دور وطني أو غيره، واختيار وحيد حامد لي شرف كبير، وتجسيدي لشخصية البنا لا يقل صعوبة عن شخصية الشهيد محمد مبروك بل كانت أصعب لأنني أحاول إقناع الناس بأفكار أنا كإياد نصار ضدها».

يذكر أن فعاليات الدورة الـ 43 لمهرجان القاهرة السينمائي الدولي، التي انطلقت اليوم، من المقرر أن تستمر حتى يوم 5 ديسمبر المقبل، مع اتخاذ كل التدابير الاحترازية وفقاً لإرشادات الحكومة المصرية ومنظمة الصحة العالمية، من أجل ضمان سلامة صُنَّاع الأفلام المشاركين والجمهور وفريق المهرجان.

يذكر أن مهرجان القاهرة السينمائي الدولي، أحد أعرق المهرجانات في العالم العربي وإفريقيا والأكثر انتظاماً، ينفرد بكونه المهرجان الوحيد في المنطقة العربية والإفريقية المسجل ضمن الفئة A في الاتحاد الدولي للمنتجين في باريس (FIAPF).