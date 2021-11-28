بتكلفة 10 ملايين جنيه محافظ الشرقية يتفقد أعمال إنشاء نفق مشاة في ههيا

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تفقد الدكتور ممدوح غراب، محافظ الشرقية، مساء الأحد، أعمال إنشاء نفق مشاة أسفل السكة الحديد بمدينة ههيا والمُقام بتكلفة 10 مليون جنيه ،وذلك للوقوف على معدلات الأداء ونسب التنفيذ، كونه يُعد محوراً مرورياً جديداً يُساهم في فك الإختناقات المرورية داخل المدينة، ويعمل على تفادي حوادث القطارات للحفاظ على أرواح المواطنين.

وبحسب بيان، شدد المحافظ على الدكتورة سحر لطفي رئيسة مركز ومدينة ههيا، بمتابعة الشركة المسند لها تنفيذ الأعمال بالنفق، للإنتهاء منه ودخوله الخدمة الفعلية، ليساهم وبشكل كبير في فك الإختناقات المرورية داخل المدينة.

وأكد محافظ الشرقية، أن المحافظة بكامل أجهزتها التنفيذية تبذل قصارى جهدها من أجل تحسين الخدمات المقدمة للمواطنين، وذلك في جميع المجالات التي يحتاج إليها المواطن وتقديم أفضل الخدمات له.

ورافق المحافظ في جولته سعد الفرماوي السكرتير العام، واللواء السعيد عبدالمعطي الخبير الوطني للتنمية المحلية، والدكتورة سحر لطفي رئيسة مركز ومدينة ههيا.