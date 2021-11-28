رئيس جامعة المنوفية يشهد انطلاق مهرجان أسبوع خدمة المجتمع الأول

★ ★ ★ ★ ★

انطلق اليوم مهرجان أسبوع خدمة المجتمع الأول بجامعة المنوفية تحت شعار «الجامعة.. وخدمة المجتمع» بحضور الدكتور عادل مبارك رئيس جامعة المنوفية، الذي أشاد بالتنظيم لتعظيم الاستفادة من أنشطة قطاع خدمة المجتمع وتنمية البيئة بالجامعة الذي يعد قطاع غير نمطى يبتكر ويخلق أنشطة متميزة لخدمة المجتمع بمشاركة الطلاب لتنمية روح الانتماء لديهم، وتوعيتهم بقضايا المجتمع المعاصرة، ومجهودات الدولة المصرية من خلال المشروعات القومية والمبادرات الرئاسية التي أطلقها الرئيس عبدالفتاح السيسي لصالح المواطن المصري والتى منها مبادرة «حياة كريمة» لتنمية وتطوير القرى الأكثر احتياجا.

وساهمت جامعة المنوفية منذ انطلاق المبادرة بالعديد من الأنشطة والفعاليات خاصة وأن محافظة المنوفية ضمن المرحلة الأولى ودخول مركزى أشمون والشهداء ضمن المبادرة ب ٨١ قرية يتم تطويرها وتحسين جميع الخدمات بها، واستعرض أنشطة الجامعة من قوافل متكاملة جابت قرى المحافظة وتقديم خدمات طبية وعلاجية وتربوية وتوعوية وبيطرية لأهالى القرى، بالإضافة إلى حملة محو الأمية وتعليم الكبار للوصول إلى قرى خالية من الأمية بمشاركة الطلاب وأهمية تشجيع الطلاب وتحفيزهم للوصول إلى هذا الهدف القومى الذي لايقل أهمية عن تطوير المنشآت والخدمات، مؤكدا أن مجلس الجامعة قرر مكافأة الطلاب الذين يحققوا أعلى نسبة في محو الأمية تقديرا لمشاركتهم في هذه القضية القومية الهامة.

واستعرض مبارك خلال كلمته أنشطة الكليات خلال أسبوع خدمة المجتمع والقدرة التنافسية المتميزة التي ظهرت بينهم لتقديم أفضل الأنشطة المجتمعية.